Подробиці поки не повідомляються.

Сьогодні, 25 липня, у тимчасово окупованому Бердянську прогримів вибух. З місця події повідомляють, що він стався в районі заводу "Южгідромаш".

Інформацією про вибух поділився Telegram-канал "Бердянськ Зараз". До посту прикріпили відео з демонстрацією димової завіси над містом. Подробиці про те, чому стався вибух, поки не надходили.

Найімовірніше, це наслідки удару українських захисників. Ворог часто обладнує бази або склади боєприпасів на захоплених промислових об'єктах. Однак точно можна буде сказати тільки після коментарів від командування ЗСУ.

Нагадаємо, на початку липня вибухи звучали у порту Бердянська. Це були спроби російських окупантів позбутися залишків корабля "Саратов", який потопили українські воїни.

А що стосується ударів по складах боєприпасів, то за допомогою HIMARS ЗСУ вдалося позбутися від 50 таких об'єктів. Відповідну статистику оприлюднив міністр оборони України Олексій Резніков.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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