Росіянин загинув в автомобілі, що вибухнув.

В окупованому Бердянську Запорізької області сьогодні ліквідовано громадянина РФ Євґєнія Боґданова, який обіймав посаду так званого заступника голови окупаційної адміністрації міста. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Зазначається, що 20 лютого о 6:05 біля 96-го будинку на Східному проспекті тимчасово окупованого Бердянська вибухнув сірий автомобіль Renault Duster. Авто вигоріло вщент.

"На місце прибули російсько-окупаційні служби. Всередині машини перебував воєнний злочинець Боґданов Євґєній Юрьєвіч ― громадянин держави-агресора Росії, який формально обіймав посаду так званого заступника голови окупаційної адміністрації Бердянська", - розповіли розвідники.

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За їхніми даними, до обов’язків цього загарбника входили, зокрема, контроль за фінансами в окупаційній адміністрації та організація будівництва фортифікаційних споруд у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

"Під час свого перебування на окупованих територіях Боґданов неодноразово вчиняв воєнні злочини проти громадян України", - наголошують у ГУР.

Йдеться, що Богданов народився 11 серпня 1970 року в місті Пікальово Боксітогорского району Ленінградської області. До Бердянська прибув одразу після захоплення міста військами держави-агресора у 2022 році. На "посаду" в окупаційну адміністрацію був призначений за вказівкою російських спецслужб.

Ліквідація окупантів в тилах

Як писав УНІАН, на тимчасово окупованій території Запорізької області ліквідовано начальника штабу батальйону "Шторм.Осєтія" Сергія Мельнікова з позивним "Кама" та його водія. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що вказаних осіб ліквідували 29 грудня 2024 року на трасі Василівка-Токмак воїни розрахунку FPV підрозділу активних дій ГУР МО України "Кракен".

Йшлося, що розвідники Департаменту активних дій ГУР МО здобули оперативну інформацію, яка містила деталі маршруту і графік пересування начальника штабу батальйону російських терористичних сил на тимчасово окупованій території Запорізької області та спланували FPV-засідку для ватажка загарбників.

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