Наші аеророзвідники спланували FPV-засідку для нього.

На тимчасово окупованій території Запорізької області ліквідовано начальника штабу батальйону "Шторм.Осєтія" Сергія Мельнікова з позивним "Кама" та його водія. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України .

"29 грудня 2024 року на трасі Василівка-Токмак воїни розрахунку FPV підрозділу активних дій ГУР МО України "Кракен" ліквідували начальника штабу батальйону "Шторм.Осєтія" (штурмовий підрозділ в складі 429 мотострілецького полку ЗС РФ) Сєрґєя "кама" Мєльнікова та його водія", - сказано в повідомлленні.

Зазначається, що розвідники Департаменту активних дій ГУР МО здобули оперативну інформацію, яка містила деталі маршруту і графік пересування начальника штабу батальйону російських терористичних сил на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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Українські аеророзвідники спланували FPV-засідку для ватажка загарбників.

"Спершу оператори дронів майстерно перелякали водія автомобіля УАЗ "Патріот", в якому перебував Мєльніков. Нажаханий російський шофер різко змінив траєкторію руху, машина вилетіла в кювет, а далі воєнні розвідники вдарили дроном-камікадзе у лобове", - розповіли в ГУР. Зазначається, що обох окупантів знищено.

ГУР нищить російських військових

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 3 січня, у населеному пункті Шуя Іванівської області Росії стався вибух, в епіцентрі якого опинився командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади Першої танкової армії західного воєнного округу ЗС РФ (в/ч 03333) капітан Костянтин Наґайко.

За даними ГУР Міноборони України, він перебував на чергуванні у своїй військовій частині, а тепер - при смерті. Зазначається, що у Наґайка множинні уламкові ураження фактично усіх органів, зокрема мозку. Йому зробили трепанацію черепа.

Він безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України, а також причетний до ударів балістичними ракетами "Іскандер" по цивільних та військових об’єктах у Сумській та Харківській областях. Як поінформували в ГУР, саме підрозділ Наґайка скоїв воєнний злочин у селі Гроза Купʼянського району, коли 5 жовтня 2023 року було завдано ракетного удару по кафе під час поминок. Тоді загинуло 59 цивільних українців, серед них - восьмирічний хлопчик.

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