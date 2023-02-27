На його думку, зараз Путін надто впевнений.

Президент Володимир Путін недооцінює рішучість США підтримувати Україну у повномасштабній війні проти Російської Федерації.

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, пише AP. За його словами, президент РФ впевнений, в американців "синдром дефіциту уваги", а тому вони з часом "перейдуть до іншого питання".

"Я думаю, що зараз Путін надто впевнений у своїй здатності виснажити Україну", – пояснив Бернс.

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Він наголосив, що "в якийсь момент Путіну доведеться зіткнутися зі зростаючими витратами, а також з тим, що люди в трунах повертатимуться додому у найбідніші регіони Росії". Саме звідти, за даними ЦРУ, мобілізовано багато людей, яких "кидають як гарматне м'ясо".

Втрати Росії у війні

За останніми даними, українські військові ліквідували вже понад 148 тис. російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 148 тис. 130 осіб, з яких 660 знищено за минулу добу.

За оцінками Forbes, Росія витратила на війну $114,4 млрд. Крім цього, Росія втратила найбільше танкове військове формування Європи - свою Першу танкову армію. Всього з початку війни було знищено 3350 російських танків.

Як повідомляє Генштаб, російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат. Інколи окупанти проводять масові експертизи тіл загарбників.

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