Найбільше втрати серед найманців ПВК "Вагнер".

Російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат. Інколи окупанти проводять масові експертизи тіл загарбників.

За даними Генерального штабу, в районі Горлівки Донецької області, 23 лютого провели виїзну експертизу без офіційного оформлення над близько 200 тілами загиблих найманців так званої ПВК "Вагнер". Окупанти були ліквідовані у період з 20 по 22 лютого на Бахмутському напрямку. Після закінчення експертизи тіла загарбників вивезли вантажівками в напрямку Новошахтинська Російської Федерації.

Водночас до моргу міської лікарні №2 міста Горлівка, в період з 22 по 24 лютого, з району Верхньоторецького було доставлено до 30 тіл загиблих військовослужбовців російських окупаційних військ, які були призвані по мобілізації з тимчасово окупованих територій Донецької області та Російської Федерації.

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Втрати РФ в Україні: актуальне

Російські військові продовжують зазнавати великих втрат у боях з ЗСУ. Українські військові ліквідували вже понад 148 тис. російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 148 тис. 130 осіб, з яких 660 знищено минулої доби. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У розвідці НАТО заявили, що на тлі нового масштабнішого наступу РФ втрачає на кожні 90 квадратних метрів захопленої території до 2 тисяч військових. Чим закінчився один з таких штурмів – показав Пригожин: "вагнерівець" виклав у мережу фото з горою трупів своїх найманців.

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