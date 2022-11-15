Наразі усі матеріали скеровані для проведення відповідних експертиз.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через прославляння Російської Федерації в Києво-Печерській Лаврі.

"Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався 12 листопада 2022 року в одному з храмів Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Тоді під час богослужіння у храмі звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють "рускій мір", - йдеться у повідомленні СБУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, слідство здійснюється за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників.

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Наразі усі матеріали скеровані для проведення відповідних експертиз.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Скандал з прославляння РФ у Києво-Печерській Лаврі

Священник ПЦУ Михайло Омелян у Facebook заявив, що в одному з храмів у Києво-Печерській Лаврі співали пісню, в якій прославляли РФ.

Священник також оприлюднив відповідне відео, зазначивши, що отримав його від випускника Київської православної богословської академії, який з друзями зайшов в храм Всіх святих печерських у Лаврі.

Він висловив обурення, що ніхто з вірян не звернув увагу на відверто проросійську пісню.

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що Служба безпеки вивчає інцидент в одному храмів Києво-Печерської Лаври.

Пізніше настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ Московського патріархату Павло Лебідь опосередковано підтвердив автентичність відео з молитвою за Росію в одному з храмів лаври