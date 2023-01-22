Зокрема, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань супротивника не виявлено.

Російські війська зосереджують основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку та безуспішно намагаються атакувати на Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. Зазначається, що на Куп'янському, Новопавлівському та Херсонському напрямках російські окупанти обороняються.

Водночас на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань супротивника не виявлено.

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Разом із тим мінометних і артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Студенок, Дорошівка, Бояро-Лежачі, Іскриківщина і Попівка Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна і Куп'янськ на Харківщині.

На Куп'янському напрямку росіяни обстріляли райони Петропавлівки, Табаївки і Крохмального Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівку на Луганщині.

Також зазначається, що на Лиманському напрямку ворогом обстріляно Макіївку, Площанку, Червонопопівку і Кузьмине Луганської області.

На Бахмутському напрямку, як поінформували в Генштабі, вогневого ураження ворожої артилерії зазнали райони 14 населених пунктів. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Невельське, Георгіївка і Мар’їнка. На Новопавлівському напрямку обстріляно Богоявленку та Микільське Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню російських окупантів постраждали понад 16 населених пунктів.

"На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Дудчани, Монастирське, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення", - повідомляється у зведенні.

Війна в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на Запорізькому напрямку російські окупанти малими групами до 10 осіб штурмують українські позиції. На окремих напрямках противник мав певні часткові успіхи, але наразі всі позиції відновлені, а окупанти відкинуті на попередні позиції.

У Генштабі також повідомили, що впродовж доби українська авіація завдала три удари по районах зосередження особового складу російських загарбників. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили два райони зосередження окупантів та два склади боєприпасів.

Тим часом, 22 січня в Харківській області внаслідок артобстрілу російських окупантів у селі Петрівка Золочівської громади загинула одна людина. Також ворог із танків обстріляв кладовище в селі Гур'їв Козачок.

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