Через супротивників в одному з населених пунктів на кладовищі пошкоджено могили.

У Харківській області внаслідок артобстрілу російських окупантів загинула одна особа, також ворог з танків обстріляв кладовище.

Про новий злочин ворога повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "Окупанти продовжують терор мирного населення Харківщини. Сьогодні (22 січня - Ред.) біля 14:30 у селі Петрівка Золочівської громади внаслідок артобстрілу загинула 67-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

За його даними, було влучання у господарчі споруди та житловий будинок. Крім того, після 15:00 ворог з танків обстріляв кладовище у селі Гур'їв Козачок. Пошкоджені могили.

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Також, за його словами, сьогодні під обстрілами окупантів був Вовчанськ.

"Зафіксовано влучання у п’ятиповерхівку та приватний будинок із РСЗВ. 49-річний чоловік отримав поранення. Госпіталізований у середньому стані", - поінформував очільник ОВА.

Ситуація в Харківській області - сьогодні це треба знати

Росіяни вже не раз били по Харківській області, є багато руйнувань, жертв і постраждалих. 21 січня Олег Синєгубов повідомив, що у місті Вовчанськ від влучання ворожого снаряда у будинок загинула жінка.

За його даними, супротивники зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів вороги обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Вільчу, Огірцеве та інші населені пункти.

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