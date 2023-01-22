У Харківській області внаслідок артобстрілу російських окупантів загинула одна особа, також ворог з танків обстріляв кладовище.
Про новий злочин ворога повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "Окупанти продовжують терор мирного населення Харківщини. Сьогодні (22 січня - Ред.) біля 14:30 у селі Петрівка Золочівської громади внаслідок артобстрілу загинула 67-річна жінка", - йдеться у повідомленні.
За його даними, було влучання у господарчі споруди та житловий будинок. Крім того, після 15:00 ворог з танків обстріляв кладовище у селі Гур'їв Козачок. Пошкоджені могили.
Також, за його словами, сьогодні під обстрілами окупантів був Вовчанськ.
"Зафіксовано влучання у п’ятиповерхівку та приватний будинок із РСЗВ. 49-річний чоловік отримав поранення. Госпіталізований у середньому стані", - поінформував очільник ОВА.
Ситуація в Харківській області - сьогодні це треба знати
Росіяни вже не раз били по Харківській області, є багато руйнувань, жертв і постраждалих. 21 січня Олег Синєгубов повідомив, що у місті Вовчанськ від влучання ворожого снаряда у будинок загинула жінка.
За його даними, супротивники зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів вороги обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Вільчу, Огірцеве та інші населені пункти.