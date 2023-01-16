Зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів по Україні з повітряного простору Білорусі.

Під виглядом проведення спільного російсько-білоруського навчання ворог посилив своє бойове авіаційне угруповання на території Білорусі.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 16 січня. Зазначається, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала, наступальних угруповань противника не виявлено.

Разом із тим сьогодні поблизу українського кордону розпочалося спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які входять до регіонального угруповання військ, із залученням бойових літаків обох країн.

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"Таким чином, під виглядом спільного навчання противник посилив бойове авіаційне угруповання в Білорусі. З огляду на це, зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів саме з повітряного простору Білорусі", - наголошується у повідомленні.

Водночас танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів. Серед них сім населених пунктів Харківської області та чотири - Сумської.

Війна в Україні - загрози з боку Білорусі

Як повідомляв УНІАН, на території Білорусі постійно відбуваються спільні з Росією військові навчання. Зокрема, на 16 січня були анонсовані чергові навчання - для авіаційної компоненти.

14 січня у Генштабі ЗСУ зазначили, що під виглядом проведення спільних навчань Росія нарощує авіаційну компоненту в Білорусі. Як повідомили у Генштабі, не менше як 10 вертольотів Мі-8 та Мі-24 перебазовані на аеродром в Мачулищі. Очікується також перебазування літаків оперативно-тактичного авіації на аеродроми Білорусі.

Нагадаємо, режим Лукашенка сприяє Путіну в підготовці військових РФ, у тому числі - нещодавно мобілізованих. Станом на кінець грудня в Білорусі налічували до 10 тисяч військових РФ.

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