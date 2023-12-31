РФ вбачає для себе більші проблеми у майбутньому.

Кремль занепокоєним тим, що довга війна несе в собі ризики дестабілізації всередині Росії. За даними української розвідки, ворог бачить небезпеку й у збереженні Україною виходу до Чорного морі, адже РФ передислоковує свій флот у Новоросійськ.

"Вказані оцінки військово-політичне керівництво держави-агресора використовує для планування подальших бойових та спеціальних дій у межах війни проти України", - пише ГУР.

Хоча Кремль акцентує на скороченні фінансової допомоги Україні від союзників, у Москві занепокоєні тим, що ця підтримка продовжить й наступного року.

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"Утвердження прозахідного вектору розвитку України та збереження виходу нашої держави до Чорного моря оцінюється Москвою як загроза, що в майбутньому може призвести до "набагато більших проблем", - пояснює розвідка.

Особливе місце займає й огида та зневага до РФ в українському суспільстві. Кремль вважає критичним те, що російськомовні українці почали переходити на рідну мову.

"Аби знову "привабити" колишніх прихильників Росії серед українців, московські "стратеги" наголошують на необхідності представити "образ майбутнього для українців при різних сценаріях "СВО", - зазначають у ГУР.

В Кремлі не уточнюють подробиці планів, втім, переконані в необхідності "силових чисток та кардинальної зміни еліти" в Україні.

Війна в Україні - підсумки року

Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж заявив, що російська армія цього року не досягла на фронті в Україні запланованих стратегічних перспектив. Україна змогла знецінити 90% особового складу стройових частин РФ.

За словами президента Володимир Зеленського, цьогоріч Україна "не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо".

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