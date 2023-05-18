У розвідці вважають, що подібні інциденти можуть повторюватися у Криму до звільнення півострова.

Кримська залізниця, на якій сьогодні, 18 травня, стався вибух, використовувалась окупантами для перевезення зброї для війни проти Україні.

"По тих самих коліях перевозять, напевно, і інші речі (не тільки зерно - УНІАН), але зокрема зброю, БК, бронетехніку і всі інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України, щоб вбивати цивільних мирних українців і українських захисників. Тому цілком природно, що ці колії не витримали, стомились і тепер на деякий час не функціонують", - заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

На думку розвідника, подібні інциденти можуть повторюватися у Криму, поки півострів не буде звільнений.

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"Можемо констатувати, що нормальна інфраструктура запрацює тоді, коли Крим повернеться до України, поки там російські терористи спокою там не буде", - підсумував представник ГУР.

Вибух у Криму - що відомо

Поблизу Бахчисарая в тимчасово захопленому Криму з колій зійшли кілька вагонів поїзда. Окупаційна "влада" півострова заявляє про диверсію.

Зазначається, що зі шляхів зійшли 8 вагонів, 5 із них перекинулися. Пошкоджено близько 50 метрів залізничного полотна, нібито є сліди вибуху саморобного вибухового пристрою та велика вирва від нього.

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