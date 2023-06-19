На тимчасово окупованій території України продовжує збільшуватися кількість злочинів і безчинств російських окупантів.

У окремих населених пунктах Херсонської області російські окупанти провели раптовий рейд з виявлення мешканців, які відмовляються від набуття російського громадянства, застосовуючи жорстку фізичну силу. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram.

"На початку минулого тижня у окремих населених пунктах Херсонської області окупанти провели раптовий рейд з виявлення мешканців, які відмовляються від набуття російського громадянства. До громадян, які не мали російського паспорта або підтверджуючого документу про подачу заявки на набуття російського громадянства окупанти застосовували жорстку фізичну силу, окремих з них затримували. Доля багатьох із затриманих залишається невідомою", - заявила вона.

Також, за словами Маляр, 13 червня Дебальцевому на тимчасово окупованій території у Донецькій області російські військовослужбовці скоїли масштабне пограбування місцевих підприємств, об'єктів інфраструктури, магазинів побутової техніки та продуктових мереж.

Як поінформувала заступник міністра, награбоване завантажили у військові автомобілі, колона яких виїхала у напрямку Луганської області.

Крім того, вона зазначила, що протягом минулого тижня у Покровському на тимчасово окупованій території у Запорізькій області інженерним підрозділом російських окупаційних військ проводилось хаотичне мінування приватних дачних ділянок місцевих мешканців.

"Було заміновано окремі ділянки польових доріг та узбіч доріг з асфальтовим покриттям. Будь яких відповідних попереджень на місцевості про замінування окупанти не встановлювали", - заявила вона.

Ситуація на фронті - останні дані

Як повідомляв УНІАН, раніше Маляр заявила, що під час двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки.

З її слів, минулого тижня втрати противника на всіх напрямках склали понад 4 600 вбитих та поранених, крім того, наші оборонці взяли в полон понад 80 бійців агресора.

Вас також можуть зацікавити новини: