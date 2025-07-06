Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає.

У Кременчуку ворог поцілив по районному ТЦК і СП.

"Сьогодні, 6 липня близько 9:35 ворог завдав повітряного удару БпЛА по місту Кременчук, Полтавської області. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч", - йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ в Telegram.

За даними Сухопутніх військ, попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.

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Що відомо щодо ударів ворога, зокрема по будівлях ТЦК

Як повідомляв УНІАН, днями Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про заборону скупчення військових та техніки в навчальних центрах та інших місцях задля уникнення втрат при повітряних атаках ворога. Зокрема на полігонах мають бути укриття, а реакція на загрозу удару миттєвою.

Цьому передували удари ворога по низці відповідних об’єктів у різних регіонах України. Тільки впродовж червня росіяни кілька разів вдарили по полігонах та навчальних центрах Збройних сил України, в результаті чого були загиблі та поранені.

Днями начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ Віталій Саранцев заявив, що Росія почала практикувати удари по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з метою зірвати процес мобілізації в Україні.

3 червня, за його словами, під час атаки РФ на Полтавщину там зафіксовано два влучання: одне з них на територію міського ТЦК та СП, друге - на територію обласного ТЦК та СП. Як підкреслив Саранцев, це була цілеспрямована атака на ці об’єкти.

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