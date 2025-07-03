Такими атаками Росія цілеспрямовано намагається зірвати мобілізаційний процес в Україні.

Росія почала практикувати удари по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з метою зірвати процес мобілізації в Україні. Про це заявив начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ Віталій Саранцев в ефірі "Суспільного".

"Було два влучання: одне з них на територію Полтавського міського ТЦК та СП, друге - на територію Полтавського обласного ТЦК та СП. Обидва військові об’єкти розташовані у досить щільній міській забудові. І тому, як наслідок, серед постраждалих багато цивільних осіб, які перебували неподалік від адміністративних будівель. Пошкодження дістали обидві будівлі. Із числа постраждалих двоє військових ТЦК та дві працівниці ЗСУ, які там працювали. Чи є серед загиблих військові, повідомимо пізніше", - сказав він.

За його словами, таким чином Росія цілеспрямовано намагається зірвати мобілізаційний процес в Україні.

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"Це була цілеспрямована атака. В останні дні ворог почав практикувати такі удари. Він має на меті - зірвати процес мобілізації. Але процес мобілізації неможливо зупинити. Ми продовжуватимемо комплектувати військо та готувати наших військових і залучати до оборони більшу кількість людей", - підкреслив Саранцев.

Атака на Полтавський ТЦК - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 9 ранку росіяни атакували Полтаву. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського Територіального центру комплектації та соціальної підтримки. За даними Генштабу, через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку. За попередньою інформацією ОВА, загинули двоє людей, 11 - поранено.

Пізніше речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев повідомив, що серед постраждалих внаслідок російської атаки по Полтаві є двоє службовців ТЦК і двоє військових ЗСУ, які там працювали.

"Чи є серед загиблих військові, повідомимо пізніше. Є загроза повторних ударів", - зазначив він.

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