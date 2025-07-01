Дні додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА ворога.

В Україні збільшать термін БЗВП (базової загальної військової підготовки) з 49 на 51 день. Про це у своєму Telegram-каналі розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника. Це – одна з новацій шостого видання програми БЗВП, робота над яким завершується. Розвиваємо базову підготовку в тилових смугах бригад. Усвідомлюємо всю складність ситуації та посилюємо психологічну підготовку військовослужбовців, що є невід’ємною складовою їхньої бойової готовності", – написав Сирський.

Також Головком повідомив про роботу над заходами захисту навчальних центрів від повітряних (ракетних) ударів противника.

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"Моя безумовна вимога – забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах. Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках – заборонено! На локаціях підготовки споруджуються нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди. Реалізуються додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист наших воїнів, які готуються, тренуються та відновлюються", – додав Сирський.

Крім того, він розповів, що за напрямок підготовки військових відповідатиме новопризначений заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Ігор Скибюк.

"Визначив завдання для покращення підготовки. Серед них – організувати закріплення новостворених армійських корпусів за навчальними батальйонами, які функціонують у складі центрів підготовки підрозділів", – зазначив Сирський.

БЗВП в Україні: важливі новини

Нагадаємо, в квітні 2025 року Генштаб скоротив терміни базової загальної військової підготовки для військовослужбовців з колишньої категорії "обмежено придатних", які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах. Замість 45 днів, термін їхньої підготовки з 1 травня складає 1 місяць.

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