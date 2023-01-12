Туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур.

У Криму російські окупанти оголосили набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній "Щит" та "Русич". Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00.

"Відомо, що у тимчасово окупованому Криму оголошено набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній "Щит" та "Русич", - зазначили у Генштабі.

Зауважується, що туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур, в пріоритеті - офіцери.

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"Щоб хоч якось зацікавити, потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання, а також те, що їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України", - йдеться у повідомленні.

Аналог ПВК "Вагнер" у Білорусі

Як повідомлялося раніше, у Білорусі створюють аналог ПВК "Вагнера" для вторгнення в Україну. За даними соратника Тихановської, активний набір кадрів триває вже кілька місяців.

Йдеться про приватне охоронне підприємство (ЧОП) "ГардСервіс", яке налічує вже понад тисячу осіб. На думку представника штабу Тихановської, учасників "ГардСервіс" можуть використовувати як в диверсійно-розвідувальних групах, так і для штурмових завдань, за прикладом ПВК "Вагнера".

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