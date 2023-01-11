Активний набір кадрів триває вже кілька місяців.

На території Білорусі готують аналог бійців приватного російського збройного формування ПВК "Вагнера" для вторгнення в Україну.

Йдеться про приватне охоронне підприємство (ЧОП) "ГардСервіс", яке налічує вже більше тисячі осіб. Подробиці про можливу небезпеку та підготовку нових "бійців" розповів представник Об'єднаного перехідного Кабінету Світлани Тихановської з оборони та нацбезпеки Валерій Сахащик, передає DW.

За його словами, персонал компанії активно готують до бойових дій: відповідні тренування вже проходять на кількох білоруських полігонах.

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"Я знаю, що офіцери 5-ї бригади спецназу (базується у Мар'їній Гірці Мінської області - ред.) тренують співробітників "ГардСервіс" на своєму полігоні. Крім того, компанія забрала собі базу колишнього центру спеціальної підготовки "Динамо", там також відбуваються активні дії", - сказав він.

Активний набір кадрів для участі в ЧОП триває вже кілька місяців. При цьому кількість учасників "ГардСервіс" останнім часом істотно збільшилася: в основному кадровий склад персоналу розширили за рахунок офіцерів, прапорщиків, сержантів і солдатів, які служили в силах спеціальних операцій і в спецпідрозділах силових відомств Білорусі. Сахащик припускає, що їх загальна кількість може перевищувати тисячу осіб.

На думку представника штабу Тихановської, учасників "ГардСервіс" можуть використовувати як в диверсійно-розвідувальних групах, так і для штурмових завдань, за прикладом ПВК "Вагнера".

"ГардСервіс" - що відомо

Приватне охоронне підприємство "Гард Сервіс" було сформовано в Білорусі в червні 2020 рік на базі приватної компанії "Глобалкастом-менеджмент". Відповідно до особистого указу глави Білорусі Олександра Лукашенка, всі учасники компанії офіційно мають право носити, зберігати та використовувати службову і цивільну зброю, а також інші інструменти для застосування фізичної сили "в порядку, встановленому законом для воєнізованої охорони". Вважається, що подібні пільги компанія отримала невипадково: туди набирають тільки "своїх" на випадок несприятливого політичного сценарію для Лукашенка.

Раніше в британській розвідці заявили, що велика кількість російських військ у Білорусі не становить загрози для України. Це пояснюється тим, що військові займаються навчанням на полігонах, а не готуються до нового вторгнення з цього напрямку.

28 грудня 2022 року у Державній прикордонній службі України констатували, що у Білорусі знаходиться понад 10 тисяч російських солдатів, однак цього недостатньо для нового наступу на нашу країну.

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