Пообідні під час ракетної атаки з акваторії Чорного моря протиповітряною обороною повітряних сил збито дві крилаті ракети "Калібр".

Близько 21:00 знищено вісім дронів-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Близько 21:00 17 жовтня у зоні відповідальності Повітряне командування "Центр" знищено вісім дронів-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що шість з них збито винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами переносних зенітно-ракетних комплексів, а ще два "Shahed-136" - зенітниками Сухопутних військ.

Крім того, близько 15:00 під час ракетної атаки з акваторії Чорного моря протиповітряною обороною повітряних сил збито дві крилаті ракети "Калібр".

Іранські дрони-камікадзе на озброєнні РФ - що відомо

У середині серпня стало відомо, що РФ придбала у іранської сторони тисячу дронів, зокрема, дрони-камікадзе. Офіційно Іран продовжує заперечувати надання безпілотників РФ. На тлі цього Україна звернулася до Ізраїлю з проханням поділитися розвідданими про будь-яку підтримку, яку Іран надає російським військовим у війні.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, за даними української розвідки, в цілому Росія замовила в Ірані 2400 безпілотників.

Перший Іранський дрон захисники України збили 13 вересня в Харківській області. А 23 вересня українські зенітники збили ударний безпілотник Mohajer-6, Тепер цей безпілотний літальний апарат використовують ВСУ.

10 і 11 жовтня російські війська масовано атакували Україну. Крім різних типів ракет, використовувалися і дрони-камікадзе. Ворог направив дрони на Кривий Ріг для атаки на критичну інфраструктуру, у Вінницькій області атакували теплоелектростанцію.

14 жовтня до Дня захисників і захисниць України за ініціативи United24, Монобанка і волонтера Ігоря Лаченкова був запущений збір коштів на закупівлю "Ловця Шахедов" – системи протидії дронам, яка допоможе знищувати ворожі безпілотні літальні апарати.

Сьогодні передавати про закриття збору-українці менш ніж за дві доби змогли зібрати понад 150 мільйонів гривень на антидронну систему захисту.

Вас також можуть зацікавити новини: