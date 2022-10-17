На місці сталася пожежа, руйнування – масштабні.

Окупанти обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Вдень окупанти атакували Кам‘янський район – під удар потрапив об‘єкт енергетичної інфраструктури. На місці сталася пожежа, руйнування – масштабні", - зазначив він.

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Також, за словами Лукашука, після обіду в Зеленодольській громаді на ворожому боєприпасі підірвався трактор.

"Тракторист саме проводив польові роботи. На щастя, чоловік не постраждав, сільськогосподарську машину пошкоджено", - уточнив голова облради.

Атака Росії на енергосистему України:

Вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що через російські обстріли застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та області.

В офісі президента закликали українців з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії.

11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.

11 жовтня глава Міненергетики Герман Галущенко, заявив, що через ворожі обстріли 10 жовтня пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

Крім того, 11 жовтня, обстріли продовжилися. Зокрема, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Київської області. Значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

17 жовтня, російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в трьох областях України. Було зафіксовано 5 ударів дронами в Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі в Дніпропетровській і Сумській областях. Сотні населених пунктів знеструмлені в результаті атаки.

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