Це, ймовірно, перший зафіксований випадок, коли білоруський винищувач зробив спробу знищити військову ціль у небі.

Збройні сили Білорусі вперше застосували авіацію для того, щоб збити "шахед".

За даними моніторингового OSINT-проєкту "Беларускі Гаюн", у ніч на 29 серпня під час атаки російських окупантів по Україні один із "шахедів" знову залетів на територію Білорусі, а саме - у Єльський район. Це сталося приблизно о 03:30.

"Після заходу "шахеда" в повітряний простір Білорусі винищувач ВПС Білорусі близько 20 хвилин ганявся за порушником, а о 03:55 у Єльському районі Гомельської області чули щонайменше два вибухи і спостерігали яскравий спалах у небі", - ідеться в повідомленні "Гаюна".

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Аналітики зазначили, що таким чином, це, ймовірно, перший зафіксований випадок, коли білоруський винищувач ВПС зробив спробу знищити реальну військову ціль у небі - російський дрон-камікадзе типу "шахед".

Російські "шахеди" над Польщею

26 серпня на територію Польщі залітав "невпізнаний повітряний об'єкт" під час масованого російського комбінованого удару по Україні. Об'єкт нібито пролетів 25 км углиб території Польщі, а потім зник із радарів.

28 серпня польські військові пояснили, що не збили російський безпілотник над своєю територією через те, що боялися, чи не цивільний це об'єкт.

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