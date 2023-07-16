У найближчі два роки на Луганщині побудують ще 25 в'язниць.

Російські окупанти напередодні так званих виборів у Луганській області проводять примусову паспортизацію ув'язнених. Водночас посилюються репресії для тих, хто відмовляється отримувати паспорт РФ.

"Поспішаючи збільшити відсоток лояльності до Кремля, напередодні так званих "перших виборів", які заплановано на вересень, місцеві колаборанти взялися паспортизувати в’язнів", - повідомляє Луганська обласна державна адміністрація.

Як зазначається, у в'язницях заборонили працювати на оплачуваних роботах без російського паспорта. Крім того, не можна буде оформити соціальні виплати та стати на облік до служби зайнятості після звільнення.

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В ОВА додали, що на окупованих територіях загарбники планують побудувати ще 25 в'язниць до кінця 2025 року.

"На окупованих територіях росіяни не збираються відновлювати зруйновані житло та інфраструктуру, однак намагаються використати ці регіони максимально корисно для власної внутрішньої політики. Тому планують побудувати там ще 25 в’язниць, значна частина яких має розпочати діяльність у так званій "ЛНР" вже до 1 січня 2026 року. Нема що їсти, нема де жити, є куди сісти", - зазначають в адміністрації.

Примусова паспортизація на окупованих територіях

Як раніше повідомляв УНІАН, у Старобільську Луганської області окупанти видають картки резидентів Російської Федерації з терміном дії три місяці в рамках примусової паспортизації українців.

Очільниця Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповідала, що українці на тимчасово окупованих територіях практично позбавлені можливості відмовитися російського паспорта.

Також російські окупанти обіцяють батькам гроші за отримання дітьми паспортів РФ.

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