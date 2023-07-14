На місця їхнього проживання загарбники заселяють представників нацменшин зі збіднілих регіонів Росії.

У Генічеському районі Херсонської області російські окупанти почали примусове виселення до Росії українців, які відмовляються від російського паспорта. Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Military media center, про це заявив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

Він зазначив, що росіяни застосовують практику штучного переселення та насильницької асиміляції українців на тимчасово захоплених територіях України.

"У Генічеському районі Херсонської області окупанти розпочали примусове виселення до Росії українських громадян, які досі не отримали або відмовились від отримання російського громадянства", - наголосив Ковальов.

Відео дня

Водночас на їхні місця проживання росіяни селять, зазвичай, представників національних меншин зі збіднілих регіонів Росії.

"Паспортизація" РФ на окупованих територіях - що кажуть у ЗСУ

Наприкінці червня очільниця Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що українці на тимчасово окупованих Росією територіях практично позбавлені можливості відмовитися від ворожої "паспортизації".

За її словами, складається таке враження, що росіяни "намагаються обманути навіть самих себе для того, щоб переконати, що вони дійсно захищають і рятують потім населення своєї країни, яка нібито розповзлася по різних територіях".

Насправді ж, зазначає Гуменюк, ця паспортизація є одним із заходів, якими ворог намагається тиснути на людей на тимчасово окупованих територіях, для того, щоб схиляти їх на свою сторону.

Вона також підкреслює, що людей цією паспортизацією "дуже жорстоко шантажують". Зокрема, зазначила речниця, без паспорта не можна отримати медичне обслуговування.

Вас також можуть зацікавити новини: