За його словами, цієї ночі морські носії не застосовувалися.

У останні чотири місяці спостерігається збільшення застосування російськими окупантами морських платформ. Про це в етері "Новини.LIVE" сказав Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації з ракетоносіями ворога у Чорному морі, він зауважив, що "ситуація зараз повернулася, в принципі, до того стабільного стану, коли взагалі відсутні будь-які кораблі в морі".

"Цієї ночі не застосовувалися морські носії. Проте, загалом, якщо брати останні чотири місяці, спостерігається трохи збільшення застосування морських платформ, у порівнянні з попередніми місяцями", - сказав Плетенчук.

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Водночас, додав речник, він не може сказати, що "якось докорінно змінилася взагалі ситуація в Чорноморському флоті".

"Кораблі як базувалися в Новоросійську, так і базуються. І так, звісно, застосовувати носії їм на тій локації складніше. Є деякі, звісно, складнощі з цим. Але, в будь-якому разі, в Чорноморському флоті так званому налічується вісім таких носіїв станом на зараз. І, звісно, цю загрозу ми теж враховуємо обов'язково", - зауважив він.

Ситуація у Чорному морі

Як повідомлялося, раніше капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук казав, що Сили оборони України поступово підбираються до Кримського мосту, знищуючи російські засоби протиповітряної оборони.

За його словами, Україна намагається прорвати коридор у ворожій ППО, аби атакувати міст більшою кількістю ракет та безпілотників.

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