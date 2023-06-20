Протикорабельні комплекси розмістили на українсько-російському кордоні через дефіцит високоточної зброї у росіян.

У Повітряних Силах ЗСУ пояснили загрозу від розміщення росіянами берегових ракетних комплексів "Бал", які використовують для пусків ракет типу Х-35, у прикордонній зоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Розміщення цього комплексу означає, що ворог має певний дефіцит ракет "Калібр", Х-101/Х-555, "Іскандер", "Кинджал". Це є альтернатива високоточній зброї, якої не вистачає", - пояснив він.

Ігнат зазначив, що окрім цих комплексів, ми маємо багато інших загроз. За його словами, російські загарбники проводять постійну повітряну розвідку по лінії розмежування. Вони використовують дуже багато безпілотників, за допомогою яких стежать за пересуванням наших військ, а також використовують авіацію для скидання керованих бомб.

Повітряна атака на Україну 20 червня

Як повідомляв УНІАН, вночі 20 червня росіяни влаштували чергову комбіновану атаку по низці українських областей. Повітряні Сили повідомили про запуск 35 дронів-камікадзе, 32 із яких вдалось збити. Атака дронами була спрямована здебільшого на Київську область.

По інших регіонах, зокрема по Запорізькій області, загарбники запустили балістичні ракети та комплекси С-300.

Внаслідок нічної атаки є влучання в критичний обʼєкт інфраструктури на Львівщині та сільскогосподарський обʼєкт у Запорізькій області.

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