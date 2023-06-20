В ніч на 20 червня армія РФ запустила по Україні 35 ударних дронів. Вночі повідомляли про можливе влучання по критичному об'єкту Львівської області. Зранку в ОВА уточнили деталі.

У Львівській ОВА підтвердили, що в під час нічного запуску ударних дронів по України окупантам вдалося поцілити у критично важливий об'єкт регіону. Як відомо, ворог застосував 35 БПЛА Shahed-136/131, 32 цілі вдалося збити ЗСУ.

За словами голови ОВА Максима Козицького, атака на Львівщину почалася близько 5 години ранку. Фіксуються три влучання.

"Поцілили у критично важливий об‘єкт. Три влучання. Пошкоджене перекриття між поверхами, вибиті вікна. Жертв чи постраждалих немає. Була пожежа", - уточнив чиновник.

Він подякував всім екстренним службам та захисникам неба України за роботу, а також нагадав, що під час подібних атак укриття в області мають працювати належним чином та бути доступними для українців.

Він закликав повідомляти інформацію щодо випадків, коли люди не могли потрапити до бомбосховища по гарячій лінії 112.

ЗСУ уточнили напрямки нічної атаки по Україні

Нагадаємо, що для атаки в ніч на 20 червня окупанти, окрім БПЛА, також застосували балістичні ракети "Іскандер-М"/С-300. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ракети ворог запустив по Запоріжжю, тоді як дрони розлетілись по багатьох регіонах України. Зокрема, в напрямках Львівської та Київської областей.

Він уточнив, що ЗСУ не змогли збити лише 2 дрони з 35 запущених та підтвердив, що є певні влучання на Львівщині.

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