"Традиційна" нічна атака дронами-камікадзе була спрямована здебільшого на Київщину, тоді як балістичні ракети ворог направив на південь України.

Сьогоднішня атака по Україні буда комбінована: окупанти одночасно застосували балістичні ракети та БПЛА. Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Вночі була, на жаль, традиційна атака на північ та південь України. Росія завдала ударів 35 дронами-камікадзе, 32 з яких знищили сили ППО. Основним напрямком атаки все ж була Київщина, саме там було знищено більшість БПЛА - понад 20. Крім того, ворог сьогодні застосував балістичні ракети, зокрема "Іскандер-М" та С-300, власне, це відбулось у Запоріжжі. Збитки уточнюються", - повідомив Ігнат.

Він зазначив, що дрони "розлетілись" по багатьох регіонах, і є влучання у Львівщині. Ворог намагається обійти протиповітряну оборону, прокладаючи заздалегідь маршрути.

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Ранкова атака 20 червня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі 20 червня 2023 року у багатьох областях України пролунала повітряна тривога. У Повітряних силах згодом повідомили, що ворог спрямував на нашу країну 35 дронів-камікадзе "Shahed", 32 з яких вдалось знищити.

Внаслідок цієї атаки було влучання у обʼєкт інфраструктури у Львові, а також у господарство у Запорізькій області.

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