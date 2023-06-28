В результаті ракетного удару кількість загиблих громадян зросла до восьми осіб. Серед загиблих - три дитини.

Міністерство оборони РФ визнало ракетний удар по Краматорську, в результаті якого, за останніми даними, загинуло 8 осіб, у тому числі три дитини 2008 і 2011 років народження.

У своєму денному звіті МО Сергія Шойгу відзвітувало про нові намальовані втрати ЗСУ на лінії фронту. У зведенні, зокрема, згадали і удар по Краматорську.

Щоправда, росіяни склали нову казку - нібито окупантами було завдано удару по місцю базування 56-ї бригади ЗСУ. "У місті Краматорськ "Донецької народної республіки" уражено пункт тимчасової дислокації командного складу 56-ї мотопіхотної бригади ЗСУ", - стверджують росіяни.

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Також противник звітує про удари по Предтечино, Веселому Донецької області та Новопавлівці.

Удар по Краматорську - головне

Вранці 27 червня російські терористи атакували Краматорськ з ОТРК "Іскандер". Удари припали по центру міста і піцерії, де в той час перебували дорослі з дітьми.

В результаті ракетного удару, за оновленими даними, кількість загиблих громадян зросла до восьми осіб. Серед загиблих - три дитини 2008-го та 2011-го років народження.

Також повідомляється про 56 постраждалих громадян (є постраждалі серед дітей). З-під завалів вдалося врятувати трьох людей.

Рятувальниками проводиться розбір завалів зруйнованої будівлі та пошук постраждалих.

Контррозвідка Служби безпеки України "по гарячих слідах" вже затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по місту.

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