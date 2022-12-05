Представник розвідки наголосив, що українські протиповітряна оборона та енергетики готові.

Запаси високоточних ракет у Росії впали до критичного рівня за багатьма показниками.

Однак окупанти мають ще багато ракет С-300. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Ми можемо говорити про те, що весь світ бачить черговий терористичний акт, чергова терористична атака, підкреслюю - на цивільну мирну інфраструктуру, в першу чергу енергетичну. І найбільше ураження зазнають саме цивільні об'єкти і мирні мешканці", - наголосив Юсов.

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За його словами, РФ може посилити терор прифронтових населених пунктів, оскільки не може дозволити собі регулярні атаки високоточними ракетами.

"На жаль, ми прогнозували, що така атака можлива. Українські протиповітряна оборона та енергетики готові. Ракет С-300 у росіян ще багато, тому прифронтові міста - Запоріжжя, Херсон, Харків, Сумська область можуть сильніше страждати від терору, але ми впораємося", - додав представник ГУР.

Ракетні атаки РФ

У понеділок, 5 грудня, Росія завдала чергового ракетного удару по українських містах. Це вже восьма велика атака на Україну.

У зв'язку з черговою атакою посол США в Україні заявила, що Штати нададуть Україні протиповітряний захист та допомогу в енергетичному секторі, щоб Україна змогла ремонтувати цивільну інфраструктуру.

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