Крім того, планують передати допомогу в енергетичному секторі, щоб Україна могла ремонтувати цивільну інфраструктуру

США надаватимуть Україні протиповітряний захист проти посилених варварських атак Російської Федерації.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у Twitter. Вона додала, що Штати нададуть також допомогу в енергетичному секторі, щоб Україна змогла ремонтувати цивільну інфраструктуру.

"Поки Росія позбавляє тепла, води, електроенергії кожну людину в Україні, включно з дітьми, людьми похилого віку, ми надаватимемо протиповітряний захист проти посилених варварських атак РФ й допомогу в енергетичному секторі, щоб Україна могла захищати й ремонтувати цивільну інфраструктуру", – написала Брінк.

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Ракетний терор Росії

Вдень в понеділок, 5 грудня, російські загарбники завдали чергового ракетного удару по Україні. Упродовж години – з 12:40 до 13:40 – повітряна тривога залунала в кожній з областей, за виключенням Криму. Наразі майже по всій країні працює ППО.

За даними Повітряних сил ЗСУ Росіяни можуть використовувати кілька хвиль ракетних атак, щоб розосередити ракети по всій території України і заплутати дії ППО.

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