70% верстатів, які імпортує Росія, походять з Китаю, як і 90% мікроелектроніки.

США та країни Заходу стурбовані підтримкою Китаєм оборонно-промислової бази Росії. Пекін допомагає Москві виробляти зброю.

Як розповів державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, союзники запроваджують нові санкції проти країни-агресорки для припинення війни проти України.

Крім того, партнери Києва пильно стежать за країнами, які підтримують оборонно-промислову базу і таким чином дозволяють Кремлю продовжувати війну. Хоча Пекін не постачає зброю в Росію, він надає критично важливу підтримку.

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"Так, 70% верстатів, які імпортує Росія, походять з Китаю. 90% мікроелектроніки надходить з Китаю, і це дозволяє Росії підтримувати свою оборонно-промислову базу, підтримувати військову машину, щоб продовжувати війну. Тож це має припинитися", - зазначив керівник американської дипломатії.

За його словами, США та Захід працюють над конфіскацією російських активів у країнах Європи та наданням Україні 50 млрд доларів додаткової допомоги. Кілька днів тому союзники "провели дуже ефективну конференцію з питань відновлення, на якій розглядали інші форми підтримки України, зокрема в енергетичному секторі".

Війна в Україні - допомога Китаю Росії

16 травня правитель Росії Володимир Путін прибув до лідера Китаю Сі Цзіньпіна говорити про санкції та війну в Україні. У своєму вступному коментарі Сі підкреслив "дружбу" між Москвою та Пекіном.

Росія шукає в Китаї вживані верстати, використовуючи тіньові мережі покупців, оскільки Кремль намагається отримати життєво важливе обладнання для збільшення виробництва озброєнь, пише Financial Times.

Вже невдовзі Китаю доведеться обирати між розпалюванням війни в Україні та доступом до європейської економіки, зазначає Business Insider.

"Публічно президент Сі намагався створити враження, що він відходить на другий план у цьому конфлікті, щоб уникнути санкцій і підтримувати торгівлю. Але реальність така, що Китай розпалює найбільший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. У той же час вона хоче підтримувати добрі відносини із Заходом. Пекін не може мати обидва варіанти. У якийсь момент, якщо Китай не змінить курс, союзникам доведеться зробити певні висновки", - сказав Столтенберг.

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