Держекоінспекція перевіряє дев'ять об'єктів у місті та області.

Внаслідок російських ударів по резервуарах підприємства у Немишлянському районі Харкова стався витік нафтопродуктів в екосистему. Про це повідомляють у Харківській обласній військовій адміністрації.

За попередніми даними, в навколишнє середовище потрапило близько 3 тисяч тонн продуктів. Співробітники Держекоінспекції відібрали проби води на дев'яти об’єктах Харкова та області, а саме в річці Уди. Зразки передали на експрес-тестування, воно має визначити рівень забрудненості та наявності шкідливих речовин.

Фахівці вже розробили алгоритм дій по перешкоджанню просуванню шкідливих речовин по річці, яка впадає у Сіверський Донець - визначено місце, де застосують портові інфраструктурні загородження, а також проведуть знезараження водних ресурсів за допомогою сорбенту. Зазначається, що, за результатами попередніх досліджень, нафтопродукти не потрапили до джерел з питною водою.

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ОВА вирішила посилити перевірки та заходи контролю на місцях зберігання, транспортування і реалізації нафтопродуктів та інших небезпечних обʼєктів на території області.

Атака на Харків 9 лютого: що відомо

Нагадаємо, що тієї ночі російські окупанти атакували міста безпілотними літальними апаратами, стався витік і займання палива, що призвело до масштабної пожежі у домівках людей.

У Харківській ОВА повідомляли, що через пожежу вщент згоріли 15 приватних будинків. Вогонь забрав життя сімох людей, включаючи трьох дітей.

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