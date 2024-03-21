Рятувальники ліквідували пожежу на площі 10 000 кв.м і зараз проводять розбір конструкцій.

У Харкові на місці влучання у підприємство під уламками ще можуть бути люди. Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, наразі рятувальникам вдалося врешті загасити маштабну пожежу, що виникла через ворожий удар.

"Харків. Рятувальники ліквідували пожежу, спричинену вчорашньою ракетною атакою РФ. Площа займання, яке виникло через ворожий удар по цивільному виробничому підприємству, становила близько 10 000 кв.м.", - йдеться у повідомленні.

За інформацією міністерства, наразі рятувальники проводять розбір конструкцій та розчищають залишки згорілих виробів з паперу та тканини. "Імовірно, під уламками конструкцій можуть бути люди", - зазначають у МВС.

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Російський удар по Харкову 20 березня: що відомо

Як повідомляв УНІАН, учора вдень російські військові завдали удару по Харкову, на місті влучання виникла пожежа.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що росіяни завдали удару по цивільному промисловому підприємству. Повідомлялось про трьох загиблих та п'ятьох поранених. Під завалами залишалися люди, до яких рятувальники не могли дістатись через пожежу.

Під вечір голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що кількість загиблих внаслідок удару зросла до п'яти, а кількість постраждалих збільшилася до семи.

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