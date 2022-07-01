Атака мирних жителів, серед іншого, може бути спробою примусити Київ до капітуляції.

Росія 1 липня завдала кількох ракетних ударів по мирному селищу Сергіївка в Одеській області, в результаті чого загинуло 19 осіб. Однією з причин такого терору може бути помста за військові невдачі Росії на фронті.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі національного телемарафону.

"Перша - це помста за ті невдачі, які сьогодні отримує Російська Федерація як на військовому фронті (у них немає ніяких військових перемог), так і на політичному фронті. Тому вони мстять. Де вони можуть помститися? Тільки на вбивстві цивільних осіб і на руйнуванні нашої цивільної інфраструктури. Тому ми це з вами і спостерігаємо за останній тиждень", - пояснив він.

За словами експерта, другою метою РФ може бути спроба змусити Київ піти на капітуляцію.

"Вони ж розраховували в лютому, що у нас мирне населення буде зустрічати російську армію як визволителів. А Збройні сили не чинитимуть сильного опору. Тому у них зовсім інший спосіб мислення", – зазначив Жданов.

Як відомо, під нічний ворожий обстріл потрапили об'єкти цивільної інфраструктури - дві бази відпочинку і житловий будинок.

Військові встановили, що противник випустив ракети Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

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