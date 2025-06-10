Існує загроза з повітря.

В Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування росіянами ударних дронів типу "Shahed". Червоним кольором на мапі позначені Сумщина, Полтавщина, Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Херсонщина, Миколаївщина і Кіровоградщина.

Інформація оновлюється...

Оновлено о 01:30: В одній з пʼятиповерхівок Харкова горять більше 15 квартир, в іншому місці під завалами шукають людей. Наразі відомо про одну загиблу людину та не менше 10 поранених.

Відео дня

Оновлено о 01:05: Нові безпілотники летять з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

Оновлено о 00:55: Основна маса "шахедів" на Харківщині. Військові повідомляють про БПЛА з Кіровоградщини курсом на Черкащину.

Оновлено о 00:45: В одному з районів Харкова зафіксовано удари по багатоквартирним та приватним будинкам. Інформація уточнюється.

Оновлено о 00:35: Харків під масованою атакою російських безпілотників, у небі курсом на місто кілька БПЛА, написав мер Ігор Терехов. За попередніми даними, зафіксовано удари по Основʼянському району. На місці одного з них почалася пожежа.

Оновлено о 00:30: Група дронів-камікадзе летить з півдня та сходу в напрямку Харкова, повідомляють у Повітряних силах.

Також є БПЛА на межі Кіровоградської та Миколаївської областей, курс - на Вінничину.

Масовані обстріли України

Останнім часом Російська Федерація нарощує кількість безпілотних літальних апаратів, якими атакує Україну. У звітах Командування Повітряних сил ЗСУ можна побачити "рекордні" числа запущених БПЛА.

З 20:00 9 червня до 09:00 загарбники застосували 315 дронів типу "Shahed" та безпілотники-імітатори, а також дві балістичні і п'ять крилатих ракет. Основним напрямком атаки був Київ.

Сили протиповітряної оборони знешкодили 284 засоби повітряного нападу (220 збили вогневими засобами, 64 - локаційно втратили). Повідомлялося про влучання у 11 локаціях, ще у 16 впали збиті уламки.

У Києві атака спричинила пожежі та руйнування, в Одесі окупанти влучили у житловий та пологовий будинки.

Вас також можуть зацікавити новини: