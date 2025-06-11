Харків під масованим ударом: вогонь охопив 15 квартир, є постраждалі та загиблий

Цієї ночі російська загарбницька армія Росії запустила дрони-камікадзе по Харкову, в місті є руйнування та жертви.

О 00:33 міський голова Ігор Терехов написав, що Харків перебуває під масованою атакою дронів. За кілька хвилин стало відомо про удари по Основʼянському району, на місці одного з них виникла пожежа. Також в одному з районів міста зафіксували удари по багатоквартирним та приватним будинкам.

Невдовзі мер повідомив про влучання у пʼятиповерхівку в Слобідському районі міста, вогонь охопив три поверхи. В Основʼянському районі удар припав на кілька приватних будинків, там також виникла пожежа.

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Відомо, що в ураженій пʼятиповерхівці горять більше 15 квартир, є постраждалі. Ще за однією адресою влучання під завалами можуть бути люди, додав Терехов:

"На жаль, вже маємо інформацію про одну загиблу людину внаслідок ворожого обстрілу. Є інформація щодо щонайменше десяти поранених".

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