Російський завод у Ставрополі перебуває під міжнародними санкціями.

У ніч 26 липня далекобійні дрони СБУ уразили виробничі потужності ставропольського радіозаводу "Сигнал", який є одним із найбільших в Росії виробників радіоелектроніки. Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Зазначається, що радіозавод "Сигнал" спеціалізується на виробництві різних видів радіоелектронної боротьби (РЕБ), радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування та працює на російський військово-промисловий комплекс. Завод перебуває під міжнародними санкціями.

Один із ударів припав на корпус №2 (цех №5), де розташовано дороговартісне імпортне обладнання - станки на базі числового програмного управління. Друге ураження зафіксовано у корпусі №1, де знаходиться цех радіоелектронних пристроїв №17.

"СБУ продовжує системно виводити з ладу ворожі обʼєкти, що працюють на війну проти України. Кожне таке ураження зупиняє виробничі процеси та знижує військовий потенціал ворога. Ця робота триватиме й надалі", - зазначили в СБУ.

Удари по Росії

21 липня в Ростовській області у населеному пункті Міллерово пролунали вибухи. У Міноборони РФ відзвітували про збиття "12 дронів" над регіоном. Варто зазначити, що в Міллерово розташований військовий аеродром.

У ніч на 21 липня в Росії під атакою БПЛА також була Ростовська область. Повідомлялося, що в селищі Каменоломні виникла пожежа на залізничній станції, яка є великим вузлом.

Неспокійно було і в Москві – мер Собянін повідомляв про збиття дронів. Аеропорти Шереметьєво, Домодєдово і Жуковський вчергове припиняли свою роботу.

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