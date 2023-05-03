Повідомляється, що США продовжують постачати Україні розвіддані в режимі реального часу.

За інформацією ЗМІ, Україна тримає в секреті деталі свого весняного контрнаступу, намагаючись запобігти витоку конфіденційної інформації, яка може поставити під загрозу його позиції на полі бою. Про це повідомляє видання Politico, посилаючись на слова двох європейських чинівників, які перебувають у контакті з українським військовим керівництвом.

Джерела видання заявили, що їхні українські колеги послалися на ймовірний витік секретних документів від гвардійця ВПС штату Массачусетс Джека Тейшейри як на одну з причин, з якої Київ утримується від обміну інформацією про контрнаступ, в тому числі про терміни.

Україна, ймовірно, досі ділиться деякими базовими розвідданими зі США та іншими європейськими країнами, які підтримували її зброєю протягом минулого року. Але внутрішні чиновники працюють над тим, щоб запобігти поширенню деталей, пов'язаних із плануванням поля бою, заявили неназвані європейські чиновники.

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Український депутат на умовах анонімності заявив, що високопоставлені чиновники в Києві також приховували подробиці контрнаступу від інших політиків у столиці. "У країні лише кілька людей знають цей план", - сказав депутат.

Представник Міністерства оборони США заявив, що ніяких змін не відбулося, Вашингтон і Киї досі обмінюються інформацією на тому ж рівні. Не було жодних ознак того, що Україна щось приховує від США, продовжив чиновник.

Представник Ради національної безпеки Джон Кірбі на питання журналістів, чи побоюється адміністрація президента США, що українці будуть тримати її в невіданні, сказав, що мовчання перед контрнаступом не буде сюрпризом. "Вони не зобов'язані повідомляти нам заздалегідь", - сказав він.

"Ми зосереджені не на тому, чи отримаємо ми якусь інформацію. Ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що у них є все необхідне, коли вони будуть готові починати", - наголосив Кірбі.

Інші представники адміністрації Байдена наполягають на тому, що Україна ніколи повністю не розкривала США свої воєнні плани.

"Витік" секретних документів Пентагону

Раніше видання The New York Times повідомило про витік засекречених військових документів про озброєння ЗСУ напередодні контрнаступу, а також про плани щодо постачання Києву західної зброї.

Варто зазначити, що "злиті" в мережу документи не містять конкретних планів боїв - як, коли і де Україна має намір почати наступ. Однак там все ж розкриті потреби ЗСУ у деяких видах озброєнь.

Видання CNN повідомило, що Україна нібито була змушена змінити свої військові плани через публікацію цих документів. А екс-командувач армії США в Європі Бен Ходжес переконаний, що витік секретних документів не позначиться на контрнаступі ЗСУ.

"Злив" секретні дані 21-річний військовослужбовець Массачусетської повітряної Національної гвардії Джек Тейшейра, його вирахували за одним фото.

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