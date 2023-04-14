Деякі знімки підозрюваний робив у себе вдома.

21-річного військовослужбовця Массачусетської повітряної Національної гвардії Джека Тейшейри, який злив "секретні дані" Пентагону, вдалося вирахувати по фото - в кадр потрапив інтер'єр в будинку підозрюваного, пише NYT.

На знімки документів, що просочилися в мережу ще в січні 2023 року, потрапила стільниця кухні Тейшейри над підлогою з білої плитки.

Гранітна стільниця з характерним візерунком і біла плитка для підлоги видно на полях деяких документів розвідки.

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Той же внутрішній декор видно на фотографіях сімейного будинку, розміщених в інтернеті одним з найближчих родичів військового, пише видання.

Витік "даних" Пентагону і затримання підозрюваного - що відомо

Напередодні The Washington Post, поспілкувавшись з двома друзями джерела, що злило документи Пентагону, припустили, що ним міг бути молодий службовець Міноборони США.

Зазначалося, що перші документи користувач під ніком OG почав зливати ще взимку: спершу він вручну передруковував дані, а потім почав фотографувати документи. У закритому чаті на Discord, куди той завантажував документи, були в тому числі росіяни. "Він розумна людина. Він, звичайно, знав, що робив, коли розміщував ці документи. Це не були випадкові витоки", - сказав один із знайомих OG.

При цьому його друзі відкидали припущення, що OG міг бути російським шпигуном. Він, за їхніми словами, просто хотів показати "всю правду" про "зловживання владою" американськими військовими.

Далі The New York Times встановив, що джерелу "зливу" даних може бути 21 рік і він служить у розвідці Національної повітряної гвардії штату Массачусетс.

Про масштабний "злив" документів Пентагону стало відомо лише 7 квітня після їхньої публікації на проросійських ресурсах, тоді як вони з'явилися в мережі ще в січні 2023 року, зазначав Bellingcat.

Документи стосувалися не тільки українського контрнаступу і спотворених втрат росіян, а й містили секретні розвіддані про найближчих союзників США.

Західні ЗМІ цей витік документів вже називають одним з найбільших провалів американської розвідки з моменту публікації секретних документів на сайті WikiLeaks. Politico повідомляє, що у відносинах США з союзниками почалася криза.

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