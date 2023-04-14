Про планування спецоперації знає дуже мало людей, а тому ризик витоку мінімальний.

Україна не розкривала США плани майбутнього контрнаступу через сумніви у здатності Вашингтона зберігати таємниці.

Саме тому "витік" документів Пентагону навряд чи зможе зашкодити Збройним силам України на полі бою, повідомляє Associated Press. Лише українці знають бойові плани та оперативну інформацію.

"Якщо військові дії плануються, то про планування спецоперації знає дуже вузьке коло людей", - заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Відео дня

За її словами, це дозволяє знизити до мінімуму ризик витоку для найважливіших військових питань. Однак видання вважає, що ще може "спливти" більш шкідливий матеріал. Майбутні викриття можуть бути більш згубними для України, ніж вже опубліковані.

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що "секретність в одній життєво важливій сфері - планах України щодо будь-яких майбутніх дій з відсічі російським військам - залишається непорушною".

"У них є чудовий план... але тільки президент Зеленський і його керівництво справді знають усі деталі цього плану", - додав він.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що розкриті подробиці було "неприємно чути". Він переконаний, що це була інформація операція на користь РФ, щоб знизити рівень довіри між союзниками

"Є багато інформації, яка не відповідає дійсності. А правдива інформація вже втратила свою актуальність", - заспокоїв очільник відомства.

Колишній високопоставлений співробітник ЦРУ Джон Сіфер також переконаний, що "витік" справді не може нашкодити військовим зусиллям України. За його словами, найбільш захищені та делікатні секрети розвідувального співтовариства зазвичай не містяться у таких документах Міноборони.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк назвав витік інформації щодо оцінок війни недійсною оперативною інформацією та частково фейковою. Він пояснив, що стратегію і тактику України розробляє військове командування, і ця робота безпосередньо не постраждала.

"Сценарії операцій все ще розробляються, оскільки лінія фронту є гнучкою і щодня вносяться зміни", - сказав він.

Витік документів Пентагону

7 квітня видання NYT повідомило про витік нібито "засекречених документів", які містять деталі плану США та НАТО щодо підготовки українських військових перед контрнаступом

Колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес переконаний, що витік секретних документів не відіб'ється на контрнаступі ЗСУ.

Увечері 13 квітня співробітники ФБР заарештували підозрюваного у "зливі". Ним виявився 21-річний військовослужбовець розвідки Національної повітряної гвардії Массачусетса Джек Тейшейра.

Вас також можуть зацікавити новини: