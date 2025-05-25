У координаційному штабі повідомили, що це відкрило шлях для повернення в Україну з полону РФ справжніх патріотів серед цивільного населення.

У рамках обміну полоненими в форматі "1000 на 1000" Україна передала Росії колаборантів і зрадників.

Це офіційно підтвердив керівник прес-служби координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, пише NV. Він підкреслив, що загалом цей процес не можна називати обміном, тому що згідно з нормами міжнародного права обмінювати цивільних заборонено. Але колаборанти і зрадники, яких було офіційно засуджено в Україні, можуть звернутися до української влади з проханням передати їх Росії.

Під час останніх домовленостей проєкт під назвою "Хочу к своим" відкрив шлях повернення українських цивільних заручників. Так, 23 травня в Україну з російського полону повернулося 120 цивільних заручників.

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Обмін колаборантів

23 травня стало відомо, що Україна передала росіянам цілу групу колаборантів і зрадників. Тоді йшлося про 70 осіб. Серед них виявився соратник головного проросійського політика України зрадника Віктора Медведчука Олександр Тарнашинський.

Цей персонаж був одним із лідерів громадського руху "Український вибір", заснованого головою проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя" Медведчуком.

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