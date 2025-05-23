Загалом до Росії в рамках обміну сьогодні виїхали 70 колаборантів.

У рамках масштабного обміну полоненими за формулою "1000 на 1000" до Росії привезли соратника "кума Путіна" і колись ключового проросійського політика в Україні Віктора Медведчука Олександра Тарнашинського і колишнього співробітника СБУ в Луганську Віталія Васильєва, який допомагав сепаратистам вербувати співробітників українських спецслужб. Таку інформацію опублікували на сайті українського державного проєкту "Хочу до своїх".

Як пишуть "Важные истории", Тарнашинський був одним із лідерів громадського руху "Український вибір", заснованого головою проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком.

Тарнашинського затримали в Києві в травні 2022 року. За версією СБУ, він за вказівкою російських спецслужб займався підготовкою держперевороту в Україні, який мав відбутися одночасно з російським вторгненням.

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Тарнашинський і ще кілька його соратників планували ініціювати в Києві так звані "національні збори", на яких збиралися ухвалити резолюцію щодо усунення від влади вищого військово-політичного керівництва України. 2023 року суд засудив Тарнашинського до 5 років позбавлення волі.

Васильєв, за даними "Хочу до своїх", 2020 року отримав паспорт "ЛНР" і виїхав до Луганська, де передав представнику окупаційної влади контакти співробітника СБУ, який, зі свого боку, надав інформацію про 14 працівників української спецслужби для вербування. За це його засудили до 5 років позбавлення волі.

"Хочу до своїх" уточнює, що Васильєв жив у Києві і працював у правоохоронних органах, але його звільнили ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними проєкту "Миротворець", до 2014 року Васильєв був підполковником аналітичного відділу УСБУ в Луганську, а у 2014 - активно брав участь в організації "референдуму" в місті. Згідно із заявою Васильєва на включення його в обмінні списки, документи про його кримінальну справу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань України в березні 2022 року.

Загалом до Росії в межах обміну сьогодні виїхали 70 колаборантів, зазначають у "Хочу до своїх". Проєкт опублікував дані 31 із них. Крім Тарнашинського і Васильєва у списку значаться громадяни України, які передавали російським спецслужбам інформацію про розташування військових об'єктів, переміщення українських військ, а також співпрацювали з окупаційною владою на захоплених Росією територіях.

Обмін полоненими 23 травня

В Україну з російського полону повернулися 390 осіб. Обмін відбувається в рамках домовленості "1000 на 1000", досягнутої на переговорах у Туреччині.

У суботу та неділю очікується нова хвиля звільнень, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Дуже важливо повернути всіх, хто в полоні. Ми перевіряємо кожне прізвище, інформацію по кожній людині", - наголосив він.

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