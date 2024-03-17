Унаслідок ранкового обстрілу Бєлгорода загинула 16-річна дівчина, повідомив губернатор регіону.

Міноборони РФ відзвітувало про знищення 35 безпілотників над територією восьми областей.

Зокрема, у російському міноборони спробували запевнити, що засоби ППО знищили дрони над територіями Московської, Бєлгородської, Калузької, Орловської, Ростовської, Ярославської, Краснодарської та Курської областей.

Повідомляється, що найбільше безпілотників (17 штук) збили в Краснодарському краї, де було атаковано нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані.

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Унаслідок атаки на заводі спалахнула пожежа. Повідомлялося про одного загиблого, але не через пожежу, а через серцевий напад.

А внаслідок ранкового обстрілу Бєлгорода загинула 16-річна дівчина, повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

"Від прильоту снаряда загорівся приватний житловий будинок, у якому вона перебувала.... Тато в шоковому стані і теж постраждав", - написав він.

Загалом, за даними Гладкова, у Бєлгороді внаслідок обстрілу загоряння сталося у двох приватних житлових будинках, було вибито вікна в кількох квартирах і приватних будинках, пошкоджено 8 легкових машин.

Атаки дронів на РФ

У ніч на 17 березня на одному із заводів у місті Слов'янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ виникла пожежа внаслідок атаки дронів, повідомив Telegram-канал Baza з посиланням на інформацію від місцевих жителів.

"Очевидці повідомляють про звуки вибухів у Слов'янську-на-Кубані. Ймовірно, була атака безпілотників. На одному з місцевих заводів почалася пожежа", - писав канал.

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