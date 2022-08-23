Це сталося кілька тижнів тому.

Сили спеціальних операцій Збройних сил України показали ексклюзивні кадри своєї роботи у Донецькій області.

Відео опубліковано у офіційному Telegram-каналі ССО.

Спецпризначенці зняли його ще кілька тижнів тому, однак показати змогли лише зараз. На ньому зображено підрив мосту на Донеччині, що створило для російських загарбників перепону.

"Велику увагу ми приділяємо знищенню логістики, шляхів постачання і маневрів російських окупантів. Задля цього воїни ССО використовують різноманітні способи і здійснюють атаки на багатьох, зокрема і чутливих для інфраструктури ділянках, тимчасово контрольованих ворогом", - відзначається у повідомленні.

Українські воїни підкреслили, що після деокупації знищені українські об'єкти буде відновлено, "на відміну від російських окупантів".

Раніше повідомлялося, що Сили спеціальних операцій України зірвали ворожу спробу прориву, вдаривши по ньому тоді, коли він зібрав сили.

Нагадаємо, як бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України евакуювали з фронту мешканців так званої "ЛНР", яких примусово мобілізували окупанти, попри небажання воювати.

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