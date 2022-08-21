В операції взяв участь боєць ЗСУ та волонтер Віталій Овчаренко.

Бійці ССО евакуювали з фронту двох жителів так званої "ЛНР", які відмовилися воювати. Їх примусово мобілізували окупанти, але тепер чоловіки отримали притулок за лінією фронту.

Такою інформацією поділилося міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm, що брало участь в організації операції.

Наприкінці липня волонтер, активіст і боєць ЗСУ з Донецької області Віталій Овчаренко записав звернення до примусово мобілізованих солдатів на території так званих "ЛНР" і "ДНР". Він запропонував допомогу в евакуації з фронту і тимчасовий притулок під наглядом української сторони. Овчаренко пообіцяв усім, хто здасться в полон з його допомогою, амністію після війни і невеликий умовний термін.

Перші результати звернення вже є. Активіста і бійця ЗСУ попросили про допомогу двоє чоловіків з так званої "ЛНР", які погодилися на озвучені умови. Вони домовилися з Овчаренком про час і місце "зустрічі" і були успішно евакуйовані бійцями ССО.

Згідно з домовленістю, ці жителі Донбасу не братимуть участь у бойових діях. Можливо, пізніше з ними організовують інтерв'ю.

Нагадаємо, 17 серпня в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти стали частіше саботувати накази офіцерів, особливо якщо вони стосуються наступу. А в недавньому перехопленні розмови рашист розповів, як через кількість відмов у війську РФ була зірвана запланована атака.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

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