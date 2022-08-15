По загарбникам вдарили тоді, коли вони збирали сили на площі накопичення.

Сили спеціальних операцій України зірвали ворожу спробу прориву в одному з районів виконання завдань.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомляє ССО Збройних сил України.

"Коли російські окупанти сформували ударно-розвідувальне угруповання воїни Сил спеціальних операцій вже висунулися на перехоплення противника. Головною метою було не дати росіянам розгорнутися у бойові порядки і здійснити подальший маневр в бік позицій Сил оборони", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що оператори ССО України вдарили по ворогу якраз тоді, коли той зібрав сили на площі накопичення.

"Задум росіян було зірвано, подальших спроб запланованого маневру противник не здійснював. Натомість збирав поранених і вбитих, за чим спостерігали після вдалої атаки наші воїни", - йдеться в повідомленні.

Також Сили спеціальних операцій України показали відео фрагменту операції.

Нагадаємо, раніше українські спецпризначенці показали у роботі бойові багі, які добре підходять для проведення диверсійних вилазок і ведення розвідки.

Також раніше український снайпер зафіксував на відео ліквідацію російського окупанта пострілом в голову.

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