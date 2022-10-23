Внаслідок вибуху загинула одна людина. Ймовірно, це колаборант.

В неділю, 23 жовтня, в тимчасово окупованому Херсоні підірвали автомобіль. Він нібито належав колаборанту.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, а також народний депутат Олексій Гончаренко.

За даними нардепа, підірвали машину начальника СІЗО Олега Тютюрая, який співпрацював з окупантами.

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"За попередніми даними, є загиблі. Поки невідомо, чи є серед них колаборант із СІЗО", - заявив він.

Колаборант Кирило Стремоусов вже підтвердив підрив автівки в Херсоні, але, очікувано, звинуватив у "теракті" Україну.

Війна в Україні - контрнаступ на Херсонщині

Наприкінці серпня на різних напрямках почався контрнаступ ЗСУ. Зокрема армія України просунулася у Херсонській області. Станом на 21 жовтня у регіоні деокуповано 88 населених пунктів.

Аналітики американського інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російська влада, ймовірно, створює інформаційні умови, щоб виправдати запланований відступ своїх військ і здачу значних територій Херсонської області українській армії.

Тим часом, російські окупанти розповсюджують брехливу інформацію про наміри Збройних сил України зруйнувати Херсон, щоб примусити людей виїжджати.

На півдні нашої держави воїни активно знищують супротивника та його важливі об'єкти, техніку й озброєння. Зокрема, 22 жовтня на південному напрямку ЗСУ знищили два ворожих гелікоптера, 47 рашистів, 2 танки, РСЗО "Град", протитанковий ракетний комплекс, 16 одиниць авто-бронетанкової техніки та чотири склади з боєприпасами окупантів. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад дві сотні вогневих завдань.

Також у Генштабі ЗСУ уточнили, що в Запорізькій області та на Херсонщині за попередні дні поранено близько 250 окупантів. Також у результаті ураження місця дислокації загарбників, знищено загалом 11 одиниць озброєння та військової техніки.

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