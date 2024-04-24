Майбутні удари українських безпілотників можуть вивести з ладу більшу частину російських нафтопереробних потужностей і спричинити критичні обмеження.

Атаки українських дронів та нещодавні повені знизили щотижневу переробку російської нафти до 11-місячного мінімуму. Однак такий показник все ще не критичний для економіки країни-агресорки.

Як повідомляє ISW з посиланням на Bloomberg, станом на середину квітня, Росія переробляла 5,22 мільйона барелів сирої нафти на добу, що на 10 тис. барелів менше середнього показника на початку квітня.

При цьому з січня РФ переробляє 1,23 млн барелів сирої нафти на день на НПЗ, які Україні раніше атакувала дронами. Це на 280 тис. барелів на день менше, ніж до початку ударів ЗСУ наприкінці січня 2024 року. Станом на 2 квітня атаки українських безпілотників вивели з ладу 14% всіх нафтопереробних потужностей у Росії.

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Повінь в Оренбурзькій області 7 квітня призвела до виведення з ладу Орського нафтопереробного заводу, але Reuters писало, що 23 квітня цей НПЗ вже відновив роботу в повному обсязі.

"Зменшення російських нафтопереробних потужностей, ймовірно, змусило Росію на початку квітня імпортувати бензин з Казахстану та Білорусі, щоб вирішити проблему дефіциту і спробувати запобігти зростанню внутрішніх цін на бензин. Хоча немає жодних ознак того, що обмеження виробництва російського бензину є суттєвим для вартості на міжнародному ринку", - зауважили аналітики.

Водночас російські посадовці додають, що скорочення первинної переробки нафти цього року призведе до зростання обсягів експорту сирої нафти, адже Росія не зможе переробляти стільки, скільки зазвичай.

"Майбутні удари українських безпілотників можуть вивести з ладу більшу частину російських нафтопереробних потужностей і спричинити критичні обмеження в російській нафтопереробці, які почнуть суттєво впливати на виробництво дистилятів у Росії. Однак українські удари з безпілотників ще не мали значного впливу на російське нафтопереробне виробництво або на внутрішні російські чи міжнародні поставки сирої нафти і дистилятів", - підсумували експерти.

Удари по НПЗ у Росії: це варто знати

Експерт Костянтин Криволап заявив, що українські атаки охопили 50% нафтопереробних заводів Росії. У зв'язку з цим виробництво палива в РФ впало на 15% і країна-агресорка була змушена закуповувати бензин з Білорусі та Казахстану.

Своєю чергою військово-політичний оглядач Олександр Коваленко каже, що атаки по НПЗ у Росії можуть бути одним із нелінійних рішень протистояти активному застосуванню Росією авіабомб.

Ідея ударів по нафтопереробних заводах на території Росії полягає у здійсненні тиску на Путіна. Таку заяву зробив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко.

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