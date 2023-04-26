Їх оглядатимуть і ремонтуватимуть на заводі Bumar-Łabędy в Гливицях.

Центр обслуговування танків Leopard 2, які Україна отримала від союзників, запрацює наступного місяця в Польщі. Танки будуть ремонтувати і підтримувати в робочому стані на заводі Bumar-Łabędy в Гливицях.

Як повідомило видання Polskie Radio, такою інформацією поділився міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Під час спільного візиту з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким на завод голова відомства заявив: "Танки Leopard 2A4 і 2A6, які воюють в Україні, будуть обслуговуватися і ремонтуватися на заводі Bumar-Łabędy в Гливицях. У травні центр обслуговування запрацює".

Блащак додав, що створення бази для Leopard 2 посприяє появі нових робочих місць в Гливицях. Завод Bumar-Łabędy не випадково обрали для створення центру. Як повідомив Блащак, підприємство протягом 20 років обслуговує і ремонтує танки Leopard 2A4. Тут же згадану техніку модернізують до моделі 2PL.

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Міністр оборони додав, що в Гливицях вже лагодять і покращують українську техніку. Йдеться про танки Т-72, які Польща раніше передала для ЗСУ.

Танки Leopard 2 для України: остання інформація

Іспанія 23 квітня повідомила, що відправила для ЗСУ шість одиниць танків. А ще чотири Leopard 2 доставлять після ремонту "якомога швидше", але терміни поки не повідомляються.

Данія і Нідерланди пообіцяли відправити в Україну ще 14 одиниць Leopard 2. Танки планують доставити на початку 2024 року.

Військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, що сучасні танки західного зразка хоч і важчі за радянські на 20 тонн, але чинять на ґрунт аналогічний тиск.

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