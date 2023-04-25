Наразі невідомо, чи матиме суперечка вплив на співпрацю між двома компаніями.

Rheinmetall AG, яка виготовляє гармати для Leopard 2 і планує відкриття заводу в Україні, та Krauss-Maffei Wegmann, яка виготовляє шасі для цих танків, судяться через права на інтелектуальну власність.

Як пише The Guardian, KMW вимагає спростування заяв, зроблених головним виконавчим директором Rheinmetall Арміном Паппергером у березневому інтерв’ю газеті Neue Zuercher Zeitung, у якому він сказав, що його компанія володіє правами на модель Leopard 2A4.

Мюнхенська KMW стверджує, що ці заяви її дюссельдорфського партнера є "неправдивими та оманливими" та такими, що порушують її права. Слухання справи має відбутися в Мюнхенському суді 2 травня.

Відео дня

Наразі невідомо, чи матиме суперечка вплив на співпрацю між двома компаніями та яким він буде. Напередодні вони оголосили про замовлення німецької армії на модернізацію 143 бойових машин Puma, це замовлення оцінюється приблизно в 770 мільйонів євро.

Leopard 2A4 для України

Leopard 2A4 – найпоширеніша версія німецького основного бойового танку Leopard 2. Україна отримує ці танки від держав-партнерів.

Зокрема, в Україну прямують танки Leopard 2A4 від Іспанії, де за останні тижні 55 українських танкістів пройшли підготовку.

Канада доставила вже всі вісім німецьких танків Leopard 2A4, які пообіцяла передати Україні. В середині квітня також стало відомо, що країна розгортає симулятори для навчання українських танкістів.

Вас також можуть зацікавити новини: