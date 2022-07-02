Станом на сьогодні у дев'ятиповерхівці, по якій влучила ракета, загинула 21 людина, ще 37 отримали поранення.

У селі Сергіївка Одеської області, де ударом окупантів зруйновано дев'ятиповерхівку, сигнал повітряної тривоги було подано приблизно за 8-10 хвилин до прильоту крилатої ракети.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в ефірі інформаційного телемарафону.

"У селі Сергіївка сигнал повітряної тривоги було подано приблизно за 8-10 хвилин до прильоту крилатої ракети. На превеликий жаль, жодна особа із сумнозвісної дев'ятиповерхівки не вийшла за сигналом тривоги. Я добре розумію, як важко прокидатись серед ночі, але трапляються випадки, коли саме пильність дозволяє зберегти життя", - сказав він.

Також він додав, що сьогодні вранці рятувальники поновили аварійні роботи на зруйнованій багатоповерхівці. Станом на сьогодні в ній загинула 21 людина, ще 37 отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, вночі 1 липня окупанти нанесли ракетний удар по курортному селищу Сергіївка Одеської області. Зруйновано 9-поверховий житловий будинок та будівлі бази відпочинку. База відпочинку належить МОЗ Молдови. На базі розташовано центр з реабілітації дітей, які мають тяжкі захворювання.

Підтверджено загибель 21 особи, серед яких дитина, ще близько 40 постраждало.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов'язане з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 УК України). Жодних військових об'єктів на даній території немає.

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